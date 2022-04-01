Соответствующий документ появился на сайте Федерального реестра США. Его планируют обнародовать 7 апреля.

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США ввели санкции против 120 компаний

Министерство торговли США добавило в список санкций 120 организаций из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что под санкции попали:

КГБ Беларуси и его спецподразделение "Альфа";

организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение";

судостроительный завод "Звезда";

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Жуковского и другие.

В документе говорится, что действия этих организаций "противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны".

По информации директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бэдингфилд – подсанкционные компании не смогут получать передовые американские технологии без лицензии. Но большинству их все-таки не предоставят.