Временный дипломатический представитель США в Украине в интервью отметил, что есть разные форматы привлечения Штатов. Но он не верит, что это будет прямое участие американских представителей.

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Впрочем, дипломат отметил, что дискуссии по этому продолжаются и продолжатся во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.

У нас были разговоры на эту тему с украинскими должностными лицами здесь, в Киеве. Эти же разговоры будут и в Вашингтоне, когда президент Зеленский приедет с визитом. Я уверен, что мы будем интенсивно об этом говорить во время этих встреч,

– отметил Джордж Кент.

Он также объяснил отсутствие прогресса в переговорах тем, что Россия не относится серьезно к своим обязательствам. Впервые этот вопрос поднимали еще в 2015 году, и ситуация не изменилась до сих пор.

"Прошло 6 лет, а Россия продолжает не выполнять свои обязательства. Очевидно, что россияне не серьезно к этому относятся. Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров", – резюмировал американский дипломат.

Возможное участие США в переговорах: