Соответствующее заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что согласна с таким решением президента Джо Байдена.

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США об участии в заседаниях G20 и России

Министр повторила позицию американского лидера о том, что ни в одном из финансовых институтов с Россией нельзя иметь дело и делать вид, что ничего не произошло.

Он (Байден – 24 канал) попросил исключить Россию из G20, и я четко дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне,

– заявила Еллен.

Заметим, что сейчас в "Большой двадцатке" председательствует Индонезия.

Ранее СМИ писали, что США и союзники размышляют, должна ли Россия остаться в группе стран крупнейших экономик мира – G20. Многие мировые лидеры высказались за исключение государства-агрессора из их состава, однако соответствующей процедуры лишения членства нет.