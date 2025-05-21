Украина станет примером для мира, который еще спит

Ценности, о которых мы все слышали, оказались обычными "ценностями". Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Ни одна война не бесконечна: что нужно осознать украинцам уже сейчас

Комфорт – это хорошо, но когда он становится важнее принципов свободы, исчезает сама суть западных ценностей, о которых говорили Платон и Аристотель.

Лучшей переговорной группы, чем наши военные на передовой, нет – и вполне вероятно, что уже не будет. Такова реальность. Они держат фронт. Но чтобы побеждать – нужен тыл, который не тормозит, а действует слаженно и точно.

Нам нужна системная работа внутри страны.

Работа, которая объединяет:

качественное государственное управление,

поддержку милитарных производств,

опеку над ветеранами,

инновации во всех сферах жизни – от образования до борьбы с коррупцией.

Все это требует Воли и четкого понимания: бессмысленно ждать, пока кто-то другой сделает правильно. Делай то, что можешь, уже сегодня. Делай – и будь примером для других.

Главное – выжить.

Впереди – сложные времена для Европы и демократического мира. Но у нас есть фора. Мы проснулись первыми. Это не просто шанс – это наша ответственность. Мы не только выстоим – мы станем новым примером для мира, который еще спит.