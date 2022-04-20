Один из американских чиновников, имя которого не упоминает издание CNN, заявил, что США видят новые атаки со стороны России. При этом оккупанты не имеют значительных достижений в Донецком и Луганском направлениях.

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По данным США, линия фронта остается неподвижной и ни одна большая территория не перешла под оккупацию.

В США заявили, что для помощи украинской армии готовится пакет нового вооружения – 800 миллионов долларов будет сосредоточено на артиллерии, в том числе 155-мм гаубицы и боеприпасы, по словам высокопоставленного чиновника США и источника в Конгрессе.

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