Сейчас между США и Россией остается только один большой договор по контролю над вооружениями – говорится о Соглашении о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Действие договора закончилось в начале 2021 года и его продления добилась именно администрация Байдена.
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Пока эту информацию власти стран не разглашают
О нежелании Вашингтона восстановить Договор об открытом небе уже сообщили заместителю главы МИД России Сергею Рябкову. Разговор, как утверждают СМИ, состоялся на условиях неразглашения.
Что известно о Договоре по открытому небу:
- Соглашение позволяет осуществлять полеты невооруженным разведывательным летательным аппаратам в воздушном пространстве стран-участниц.
- Соглашение подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 странами-членами ОБСЕ.
- Еще в январе 2021 года о намерении выйти из Договора сообщила Москва.
- Ранее – в ноябре 2020 года это сделали Штаты – из-за невыполнения своих обязательств Россией.