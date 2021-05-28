Сейчас между США и Россией остается только один большой договор по контролю над вооружениями – говорится о Соглашении о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Действие договора закончилось в начале 2021 года и его продления добилась именно администрация Байдена.

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Пока эту информацию власти стран не разглашают

О нежелании Вашингтона восстановить Договор об открытом небе уже сообщили заместителю главы МИД России Сергею Рябкову. Разговор, как утверждают СМИ, состоялся на условиях неразглашения.

Что известно о Договоре по открытому небу: