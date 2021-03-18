В Вашингтоне опровергли информацию о якобы требованиях, которые должен выполнить президент Украины для звонка Джо Байдена. Разговор с Зеленским обязательно состоится, однако главе Белого дома просто нужно немного больше времени.

Об этом рассказал официальный представитель посольства США в Украине Даниэль Лангенкамп. Дипломат отметил, что новая администрация США уделяет много внимания Украине.

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В посольстве США уверены, что звонок будет

Звонок будет. Мы уверены в этом. Президент Байден четко заявил о своей приверженности отношениям со всем миром и подтвердил, что является верным другом Украины,

– отметил Лангенкамп.

Блинкен заинтересован в сотрудничестве с Украиной

Лангекамп отметил, что лично в сотрудничестве с украинской стороной заинтересован госсекретарь США Энтони Блинкен. Ведь он уже общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Также министр обороны Ллойд Остин разговаривал с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

Белый дом и Блинкен подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины заявлениями по поводу 7-й годовщины незаконной аннексии Крыма. Администрация Байдена уже взяла на себя обязательство принять участие в "Крымской платформе",

– сказал Лангенкамп.

Относительно требований, которые якобы выдвигали Зеленскому, то, подчеркнул сотрудник посольства, Украину рассматривают, как партнера, которому не выдвигают условий. Да и в Вашингтоне вдохновлены действиями украинской власти против факторов, которые вредят национальным интересам.

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Важно! Лангенкамп также добавил, что США помогают финансово. Так 5 марта Вашингтон объявил о транше в 125 миллионов долларов на сферу безопасности. Еще более тесному сотрудничеству мешает занятость Байдена, ведь сейчас внутри США – немало проблем, самая главная из которых – пандемия.