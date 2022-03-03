Соответствующее заявление обнародовала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Об этом она заявила 3 марта – на восьмой день войны, во время которой Россия продолжает ракетами бить в жилые кварталы украинских городов.

Важно Сколько надо убитых людей, – Зеленский рассказал, как просит о закрытии украинского неба

США "не заинтересованы" в закрытии неба над Украиной

США "не заинтересованы" в закрытии неба над Украиной, ведь это предполагает, что американские военные будут сбивать российские самолеты, что будет провоцировать прямую войну с Россией,

– заявила Псаки.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной, потому что убивают наших людей. Это происходит с территории Беларуси и России. Вылетают ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики.

"Я обратился о закрытии неба к Байдену, Шольцу, Макрону. Я сказал, если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то сейчас дайте нам срок, когда. Если вы сейчас не можете сказать сроки. Сколько нужно? Какое количество людей должны взорваться. Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы они были оторваны, чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли?" – сказал Владимир Зеленский.

Как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала

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