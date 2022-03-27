Блинкен сказал, что у США нет стратегии по изменению режима в России, несмотря на заявление Байдена о невозможности Путина председательствовать дальше.

Важно Агрессия Путина отрезала его народ от мира и отвергла Россию в 19 век, – Байден

Госсекретарь сообщил, что Байден имел в виду другое. По словам Блинкена, Байден заявил о том, что Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или другой страны.

Как вы знаете, и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-нибудь еще, если на то пошло,

– добавил Блинкен.

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