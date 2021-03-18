Соединенные Штаты объявили в розыск уроженца Украины с российским гражданством Константина Килимника. Летом 2018 года комитет по разведке США назвал его помощником главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Российский агент Килимник разыскивается Соединенными Штатами за воспрепятствование правосудию.

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Сообщник Деркача Килимник – в розыске США

В Федеральном бюро расследований отметили, что вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, Килимник пытался повлиять на выборы в США и навредить связям Украины и Соединенных Штатов.

Килимник разыскивается ФБР за то, что в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он воспрепятствовал отправлению правосудия и вступил в преступный сговор,

– говорится в сообщении.

Килимник сознательно и умышленно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание показаний этого лица, оттянуть дачи показаний или сделать так, чтобы этот человек не давал показаний во время официальных заседаний.

Кроме того, российский агент работал и предоставлял услуги посредника украинским и российским бизнесменам и политикам.

Следствие также считает, что Килимник, у которого есть связи с российской разведкой, оказывал помощь многомиллионной лоббистской кампании в США, которая проводилась по указанию украинского правительства и, вопреки законам США, факт существования которой не был раскрыт.

ФБР обещает вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за данные, которые могут привести к аресту Килимника.

Російський агент впливу Костянтин Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю. Разом з Андрієм Деркачем і іншими пов'язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв'язкам з . https://t.co/SHXXMqdXPk pic.twitter.com/ZOfCQe0vDZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2021

Причастность Килимника к выборам в США: основное

Летом 2020 года комитет по разведке Конгресса США опубликовал отчет, в котором привели доказательства контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в 2016 году.

году. Пол Манафорт , который тогда был главой штаба, работал непосредственно с офицером российской разведки Константином Килимником . Он пытался поделиться с агентом внутренней информацией по кампании.

, который тогда был главой штаба, . Он пытался поделиться с агентом внутренней информацией по кампании. По информации разведки, Килимник мог быть связан со взломом электронной почты Хиллари Клинтон и нацкомитета Демократической партии в 2016 году.

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