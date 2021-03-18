США объявили в розыск Константина Килимника, который связан с Деркачом и ФСБ
Соединенные Штаты объявили в розыск уроженца Украины с российским гражданством Константина Килимника. Летом 2018 года комитет по разведке США назвал его помощником главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
Источник:твитер Посольства США в Украине
Российский агент Килимник разыскивается Соединенными Штатами за воспрепятствование правосудию.
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Сообщник Деркача Килимник – в розыске США
В Федеральном бюро расследований отметили, что вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, Килимник пытался повлиять на выборы в США и навредить связям Украины и Соединенных Штатов.
Килимник разыскивается ФБР за то, что в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он воспрепятствовал отправлению правосудия и вступил в преступный сговор,
– говорится в сообщении.
Килимник сознательно и умышленно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание показаний этого лица, оттянуть дачи показаний или сделать так, чтобы этот человек не давал показаний во время официальных заседаний.
Кроме того, российский агент работал и предоставлял услуги посредника украинским и российским бизнесменам и политикам.
Следствие также считает, что Килимник, у которого есть связи с российской разведкой, оказывал помощь многомиллионной лоббистской кампании в США, которая проводилась по указанию украинского правительства и, вопреки законам США, факт существования которой не был раскрыт.
ФБР обещает вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за данные, которые могут привести к аресту Килимника.
Причастность Килимника к выборам в США: основное
- Летом 2020 года комитет по разведке Конгресса США опубликовал отчет, в котором привели доказательства контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией в 2016 году.
- Пол Манафорт, который тогда был главой штаба, работал непосредственно с офицером российской разведки Константином Килимником. Он пытался поделиться с агентом внутренней информацией по кампании.
- По информации разведки, Килимник мог быть связан со взломом электронной почты Хиллари Клинтон и нацкомитета Демократической партии в 2016 году.
Что известно про отчет разведки США о вмешательстве в выборы-2020
- Американские разведчики заявили о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2020 года. По их данным, Россия вела дискредитационную кампанию против Джо Байдена.
- В документе упоминаются и украинские политики и чиновники, которые способствовали распространению дезинформации. В частности, нардеп Андрей Деркач, против которого уже ввели санкции, а также бизнесмен Константин Килимник.
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