План Вашингтона заключается в том, чтобы вывести на рынок часть внутренних стратегических запасов нефти. Это должно снизить дефицит на рынке и стабилизировать цену.

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Для этого американцы хотят объединить главные страны-импортеры нефти против государств, которые это топливо добывают. Если учесть тот факт, что Китай в этом вопросе уже поддержал США, задумка администрации президента Джо Байдена действительно может сработать.

Почему образовался дефицит нефти

Дело в том, что объем добычи, а следственно и цену на нефть, контролирует межправительственный картель ОПЕК, состоящий из 13 стран. Эти 13 государств контролируют около 50% всего производства и две трети мировой торговли нефтью.

Позднее к ним присоединились еще 10 других стран, добывающих нефть, в том числе и Россия. Назвали это объединение ОПЕК+. Ежегодно страны-участники картеля подписывают внутренний договор, где определяют квоту на добычу для каждой страны-участницы.

Однако во все эти расчеты вмешалась пандемия, которая в 2020 году буквально остановила потребление топлива в мире. Вероятно, вы даже помните заголовки, что цена на нефть упала до минусовых показателей.

То есть буквально некоторые страны были готовы заплатить, лишь бы кто-то забрал у них лишнее топливо. Его было попросту негде хранить.

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Но пандемия пошла на спад и спрос на топливо постепенно восстановился. Однако здесь ОПЕК решила поступить достаточно хитро.

Прикрываясь тем, что якобы непредсказуемая пандемия вновь посадит людей на карантин, а низкий спрос на топливо опять обрушит цены, эти страны сохранили добычу на достаточно низком уровне.

В результате это привело к дефициту нефти на рынке и существенно увеличило ее цену, которая уже перевалила 80 долларов за баррель. Конечно, ОПЕК это только на руку.

Для многих стран-участниц этого картеля нефть является основным источником поступлений в бюджет. Поэтому зачем увеличивать добычу, если можно заработать лишние деньги, добывая меньше? Вопрос, конечно, риторический.

США решили перейти к действиям

Джо Байден неоднократно призывал страны ОПЕК увеличить добычу нефти. Ведь ее дефицит очень сильно влияет на производства, а уже по цепочке это чувствуют и простые граждане.



Джо Байден призывал ОПЕК увеличить добычу нефти / Фото Getty Images

Более того, США утверждают, что в условиях нестабильной экономической ситуации в мире, высокая цена нефти наносит ущерб восстановлению мировой экономики и увеличивает инфляцию.

После того как ОПЕК проигнорировал просьбы Байдена об увеличении добычи, США решили перейти к действиям. Белым Дом объявил, что США продадут 50 миллионов баррелей нефти из личных стратегических запасов, чтобы восстановить предложение и снизить цену на рынке.

Конечно, на фоне общих объемов добычи это выглядит как капля в море. Но США пошли дальше и призвали другие страны последовать их примеру.

Сторонников им удалось привлечь достаточно много. О своей солидарности с США в этом вопросе уже высказались Великобритания, Южная Корея, Индия, Япония и Китай. Каждая из этих стран, по примеру США, готова освободить часть стратегических запасов нефти для стабилизации цены.

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Здесь даже не стоит удивляться участию Китая, ведь на фоне энергетического кризиса внутри страны, Пекин крайне остро реагирует на любые спекуляции ценой на топливо.

Участие Китая – тревожный сигнал

Цену действительно удалось снизить. Эксперты утверждают, что это лишь временный эффект из-за слишком маленьких объемов распроданных запасов.

Но очевидно одно – таким образом США решили бросить вызов застоялой монополии на нефтяном рынке, в том числе лично Саудовской Аравии и России.

ОПЕК+ неоднократно подвергали критике, ведь картель игнорирует рыночные механизмы и часто спекулирует ценой на нефть.

Конечно, на данный момент бросить вызов ОПЕК+ очень сложно. У них все еще остаются все рычаги для того, чтобы резко поднять или же наоборот обрушить цену на нефть.

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Однако участие в этом противостоянии Китая – тревожный сигнал для некоторых участников ОПЕК+, в том числе и России.

Такая принципиальная позиция США очевидно говорит о том, что вопрос борьбы с монополией ОПЕК+ стоит на повестке дня в Белом доме. Американцы, похоже, только начинают борьбу.