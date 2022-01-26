Об этом американскому каналу CNN сообщили три американских чиновника, знакомые с ходом переговоров.

Важно США в ближайшие дни отправят Украине новую партию военной помощи

Среди стран, в которых могут разместить дополнительные силы, назвали:

Румынию,

Болгарию,

Венгрию.

Развертывание будет насчитывать почти 1 000 военных в каждой стране и будет аналогичным передовым боевым группам, дислоцированным в настоящее время в странах Балтии и Польше.

Консенсуса пока нет

По данным СМИ, союзники по НАТО не пришли к полному согласию относительно серьезности угрозы, а Германия отказалась продавать новое оружие Украине. Поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил на двусторонней основе или, как выразился один из собеседников, в виде "коалиции желающих".

Возможность развертывания дополнительных сил ближе к границам России до потенциального вторжения означает изменение политики администрации США, которая ранее опасалась риска дальнейшей провокации Москвы,

– пишет CNN.

Как отмечает The Telegraph, окончательное решение пока не приняли. Однако, размещение дополнительных военных позволит усилить ударные группы таким образом, чтобы они соответствовали тем, которые уже находятся в Прибалтике и Польше.

Актуально Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, – генсек НАТО

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на фоне переговоров с Россией усиливает свое присутствие, в частности в регионах Балтийского и Черного морей. Делается это с надеждой на деэскалацию напряженной ситуации у границ с Украиной.

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