Соответствующую информацию сообщили в Минюсте 19 октября. Также официальные обвинения выдвинули двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.

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Минюст США выдвинул обвинения россиянам

Федеральный суд Бруклина 19 октября предъявил обвинения по 12 пунктам россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой ("Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову,

– говорится в сообщении.

Также в Минюсте сообщили, что эти лица связывают с закупками технологий для подсанкционных структур, отмыванием денег для российских олигархов, организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата"

Следует заметить, что российские СМИ Артема Усса называют сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и основателем компании "Сибуголь".

Кроме того, в отношении натотрейдеров обвинения выдвинули Хуану Фернандо Серрано Понса ("Хуанфе Серрано") и Хуану Карлосу Сото, которые:

были задействованы в схеме по нефтяным соглашениям в пользу венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA);

занимались незаконной закупкой военных технологий;

по данным властей США, выручка от реализации венесуэльской нефти на черном рынке шла "российским олигархам", а также неназванному "нефтехимическому конгломерату, базирующемуся в Пекине".

Стоит отметить, что Юрия Орехова и Светлану Кузургашеву обвиняют в закупке военных технологий у американских производителей и отправке ее попавшим под санкции российским компаниям.

Более того, в Минюсте США объяснили, что Орехов и Усс использовали свою немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH в качестве прикрытия для приобретения военных технологий и технологий двойного назначения, таких как полупроводники, радары и спутники.

17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции.

– говорится в сообщении.

В Минюсте заявили, что США будут добиваться экстрадиции обоих в Штаты. Если их вину признают, то россиянам грозит до 30 лет тюрьмы.

Предварительно известно, что Евросоюз договорился о новых санкциях против России и Беларуси в считанные минуты. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", – написал Йозвяк.

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