Воины ВСУ будут лечиться в американском госпитале в Германии

Теперь у них будет возможность получить лучшее лечение за границей. В частности, министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских солдат в военном американском госпитале в Германии.

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План позволяет одновременно лечить до 18 раненых солдат в региональном медицинском центре Ландштуль, большом госпитале в Германии. В нем годами лечат военнослужащих США, получивших ранения во время боя.

Согласно служебной записке, 26 мая Остин дал устное указание начать лечение раненых украинских солдат. А уже 29 июня он оформил устное указание и в меморандуме под названием "Руководство по лечению раненых украинских военнослужащих".

Несмотря на то, что план получил окончательное одобрение почти месяц назад, Ландштуль до сих пор не принимал украинских воинов для оказания медицинской помощи.

Мы не обслуживали украинских военных в Ландштуле,

– заявил официальный представитель Европейского командования США.

По словам Ллойда, цель меморандума – устранить любую бюрократическую волокиту, которая замедляет процесс предоставления лечения при необходимости. Если в Украине или более близкой стране нет соответствующего заведения, то военного примут в этом госпитале, который расположен примерно в 1 000 километрах от украинской границы.

Как отмечается, это, пожалуй, первое разрешение на лечение украинских военнослужащих в военных, а не гражданских больницах.

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