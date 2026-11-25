Как сообщило Управление по военно-политическим вопросам Государственного департамента США, украинский запрос включает пиротехнические устройства для систем катапультирования и активации, лабораторное оборудование и транспортную поддержку.

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Эти компоненты будут добавлены к ранее заключенному контракту, сумма которого не превышала установленного порога для обязательного уведомления Конгресса США.

Финансирование в рамках программы JUMPSTART

Средства на закупку предоставят Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках многонациональной программы JUMPSTART. Американская сторона не будет привлекать собственные бюджетные средства для реализации этого проекта.

В Госдепе подчеркнули, что продажа усилит возможности Украины в защите суверенитета и повысит устойчивость противовоздушной обороны.

Американские чиновники убеждены, что у украинских военных не возникнет трудностей с практической интеграцией передаваемых систем и услуг.

Закупка без участия специалистов из США

Выбор основных подрядчиков состоится на конкурентной основе посредством открытых закупок в соответствии с федеральными правилами закупок США. На данный момент никаких офсетных соглашений не предлагалось, а возможные договоренности покупателя с исполнителями будут решаться отдельно.

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Реализация этой поддержки не потребует направления в Украину дополнительных представителей американского правительства или сотрудников компаний-подрядчиков.

Также в ведомстве подчеркнули, что продажа оборудования стране-партнеру не повлияет на уровень оборонной готовности самих Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина может получить также истребители Gripen уже с января 2027 года.В то же время для борьбы с российскими реактивными дронами стране необходимо наращивать количество боевых самолетов.