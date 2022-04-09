В Штатах подчеркнули, что решили ужесточить санкции против России и Беларуси после обнаружения братских могил в Буче. Вторжение России в Украину назвали самым кровавым в Европе со времен Второй мировой войны.

Заметьте США сравнили гитлеровский нацизм и путинский рашизм, – ГУР о законе ленд-лиза для Украины

США заявили: теперь, если россияне и белорусы захотят большой объем товаров от американских поставщиков, придется сначала получить специальную лицензию. Между тем, Министерство торговли США обещает, что не будет выдавать эти лицензии.

Это приведет к тому, что страна-оккупантка будет иметь существенно ограниченный доступ к иностранным удобрениям. Интересно, что раньше Владимир Путин признал их дефицит. Жалобы главы Кремля передали российские СМИ.

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