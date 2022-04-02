В частности, речь идет об эскалации на фоне полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине. Об этом решении изданию сообщил официальный представитель Воздушных сил США.
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Штаты отменили тестирование ракеты Minuteman III из-за угрозы от Москвы
Вооруженные силы США отменили испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую первоначально имели целью только отложить, в попытке снизить ядерное напряжение с Россией во время войны в Украине,
– говорится в сообщении.
Отложили запуск ракеты в начале марта. Однако уже в начале апреля пресс-секретарь Воздушных сил США Энн Стефанек заявила, что решили не проводить запланированное ранее испытание ракеты LGM-30G Minuteman III вовсе.
Сама же спикер объяснила – причина такая, как и была раньше. Однако добавила: "Воздушные силы уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов".
Следующий тест Minuteman III запланирован на вторую половину 2022 года.
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