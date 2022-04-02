В частности, речь идет об эскалации на фоне полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине. Об этом решении изданию сообщил официальный представитель Воздушных сил США.

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Штаты отменили тестирование ракеты Minuteman III из-за угрозы от Москвы

Вооруженные силы США отменили испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую первоначально имели целью только отложить, в попытке снизить ядерное напряжение с Россией во время войны в Украине,

– говорится в сообщении.

Отложили запуск ракеты в начале марта. Однако уже в начале апреля пресс-секретарь Воздушных сил США Энн Стефанек заявила, что решили не проводить запланированное ранее испытание ракеты LGM-30G Minuteman III вовсе.

Сама же спикер объяснила – причина такая, как и была раньше. Однако добавила: "Воздушные силы уверены в готовности стратегических сил Соединенных Штатов".

Следующий тест Minuteman III запланирован на вторую половину 2022 года.

Обратите внимание! Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III может переносить ядерные боеголовки. Она является потенциальной ключевой частью стратегического арсенала американских войск. Ее радиус действия – 6000 миль (более 9660 км). Minuteman III может двигаться 24 тысячи километров в час.

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