Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Что известно о сделке?

По указанию Дональда Трампа Министерство финансов США уже выдало соответствующую временную общую лицензию.

Согласно заявлению Дональда Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынки США и мира. В ноябре 2026 года планируется отгрузка еще 500 тысяч тонн, а сразу после этого – одного миллиона тонн. Также отмечается, что российские нефтеперерабатывающие заводы способны в короткие сроки предоставить дополнительные три миллиона тонн топлива в зависимости от их технического состояния.

Доля российского экспорта в мировых поставках дизельного топлива в 2025 году составляла всего 9,5 процента. При этом 8 июля 2026 года Российская Федерация временно запретила экспорт дизельного топлива на фоне активизации дальних ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим мощностям.

Как соглашение может повлиять на Украину?

Украинская кампания также была направлена против российской логистики средней дальности, в частности против поставок топлива на фронт и на временно оккупированные территории Украины.

Разрешение на поставки дизельного топлива позволит Кремлю блокировать американские усилия, направленные на прекращение войны. Доходы от экспорта дизельного топлива позволят России и в дальнейшем финансировать свои военные действия в Украине.

Решение предоставить России разрешение на экспорт дизельного топлива является односторонней уступкой со стороны США в переговорной позиции. В то же время Россия не пошла ни на какие уступки Соединенным Штатам в переговорах о прекращении войны в Украине.

Напомним, Сенаторы-демократы США назвали решение Дональда Трампа разрешение на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки "полным предательством Украины". Они заявили, что это поможет Кремлю финансировать войну, и призвали президента усилить давление на Москву вместо ослабления санкций.