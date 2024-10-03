Глава государства отметил, что Украина ожидает положительных решений в этом вопросе до начала зимы. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в четверг, 3 октября, пишет 24 Канал.

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Украина ждет большей решимости от партнеров

Зеленский отметил важность большей решимости от партнеров, ведь это может помочь положить конец путинскому террору.

Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российские и иранские режимы. Больше решительности партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров о необходимости сбивания российских ракет и дронов,

– заявил президент.

Между тем Рютте заявил, что решение сбивать ракеты над странами-членами НАТО принимают национальные органы власти. Альянс уже принял решение усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены имели возможность защищать свое воздушное пространство.

В то же время президент Украины отметил, что решение сбивать ракеты над Украиной является сложным для партнеров, но надеется на его быстрое обсуждение, потому что оно требует результатов до начала зимы. В частности, он напомнил обо всех договоренностях по системам ПВО и другого качественного и дальнобойного оружия. В нем Украина нуждается постоянно, но партнеры затягивают с поставками.