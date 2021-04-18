Полицейскому Дереку Шовину, которого подозревают в убийстве Джорджа Флойда, должны объявить приговор в среду, 21 апреля. В США готовятся к массовым протестам.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио рассказал, что власти ежедневно разговаривают с людьми. В то же время смоделировать развитие событий пока невозможно: все будет зависеть от приговора.

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Комиссар департамента полиции Нью-Йорка Дермот Ши рассказал, что протесты в городе происходят ежедневно. Их количество колеблется от 10 до 20 в течение 24 часов.

Это никогда не прекращалось. Мы просто просим всех, кто, возможно, хочет выразить свои, так сказать, опасения по поводу этого суда, просто работать вместе, делать это мирно, без причинения вреда, и мы вместе пройдем через все это,

– отметил Ши.

Протестов в день приговора Шовину ждут не только в Нью-Йорке, но и в других городах Штатов.

В частности, в Миннеаполисе – там убили Флойда – 21 апреля все государственные учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, в город стянули войска Национальной гвардии.

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