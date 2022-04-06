Глава областной военно-гражданской администрации Виктор Микита сообщил, что говорится о 18 специальных модульных домах, которые могут обеспечить временное проживание людей при любых условиях.

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Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период,

– отметил чиновник.

Глава ОВА отметил, что модульные сооружения отправят в Киевскую область. К слову, такие конструкции в США использовались для обеспечения проживания людей после природных катастроф.

Городки на освобожденных территориях

Учитывая это, руководство области предложило американским коллегам рассмотреть возможность поставки и компактного расположения городков из модульных домов в освобожденных от оккупантов регионах.

Это позволит пострадавшим временно проживать на собственных участках и восстанавливать и ремонтировать свое поврежденное жилье,

– прокомментировал Виктор Микита.

Джордж Патаки согласился с предложениями, поэтому контактные менеджеры и специалисты начнут работать над формированием запроса по определенным вопросам.

Совместный фонд в Закарпатской области

Бывший губернатор также предложил создать общий фонд на Закарпатье, который мог бы аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц.

В конце встречи глава Закарпатской ОВА поблагодарил чиновника за внимание к Украине и американское общество – за поддержку нашего народа.