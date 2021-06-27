Воздушный шар разбился в городе Альбукерке, в штате Нью-Мексико. Сотрудники полиции и пожарной службы обнаружили четырех погибших: двоих мужчин, в том числе пилота, и двух женщин. Еще одного пассажира госпитализировали в критическом состоянии, он умер в больнице.

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Авария повредила линию электропередач

Шар врезался в линию электропередач и оставил без электроэнергии примерно 13 тысяч потребителей. В Федеральном управлении гражданской авиации отметили, что корзина упала с высоты примерно 30 метров, в то же время цветная оболочка оторвалась и приземлилась на крышу жилого дома.

Причины аварии пока неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование.