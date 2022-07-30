Часы Гитлера продали на аукционе

Лот был продан за более чем 1 миллион долларов. Такое событие вызвало критику еврейских организаций.

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На золотом корпусе часов изображены орел, свастика и инициалы лидера немецких нацистов.

Стартовая цена лота составляла гораздо больше, чем та, за которую его продали. Так, организаторы аукциона планировали выручить от двух до четырех миллионов долларов.

Отмечается, что часы Гитлера владелец аукционного дома получил от дальнего родственника французского солдата, укравшего их из дома престарелых лидера нацистской Германии в Баварии в мае 1945 года – Робера Миньо.

К слову, на аукционе был продан и ряд других артефактов нацистской эпохи.



Часы Гитлера продали на аукционе за более 1 миллиона долларов / Фото alexautographs.com

Еврейские организации раскритиковали

Еще до начала аукциона организаторы подверглись резкой критике со стороны еврейской общины. Европейская ассоциация еврейских организаций призвала отменить торги в письме, адресованном организаторам.

Продавать такие предметы – отвратительно,

– заявил глава ассоциации, раввин Менахем Марголин.

Он отметил, что наследию нацизма и соответствующим атрибутам место в музеях, если это уже так необходимо, но точно не на торгах.

Марголин напомнил о 6 миллионах евреев, которые были убиты нацистами, и подчеркнул, что продажа предметов, принадлежавших организатору Холокоста, отнюдь не способствует изучению уроков ужасов нацистской эпохи.

Письмо подписали более 30 представителей еврейских организаций из Европы и Израиля, в том числе немецко-израильское общество в Берлине.