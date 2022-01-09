Уверен, что это важный сигнал от наших американских партнеров, как раз накануне переговоров по безопасности между РФ и США, которые состоятся уже в ближайший понедельник, 10 января, в Женеве.

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Белый дом готовиться к возможному вторжению РФ в Украину

Ведь даже планируя дипломатические отношения с РФ, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному военному наступлению России в Украину, предупреждая таким образом, что любое нападение вызовет жесткие санкции в отношении Москвы и усиление военной поддержки Украины со стороны Запада.

Кстати, если США все же решаться на шаг по предоставлению нам ракет класса "земля-воздух" Stinger, то такая техника очень поможет нашим военным защититься от российских вертолетов.

Чем же хорош ПЗРК Stinger?

Он легок и относительно прост в эксплуатации, не требует регламентного обслуживания. Для нормальной эксплуатации комплекса достаточно одного человека. Также FIM-92B может производить обстрел летательных аппаратов на высоте до 3800 метров, а зона поражения комплекса составляет до 4500 метров!

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Достаточно вспомнить, как все быстро поменялось и какие огромные потери понесли ВС СССР в войне в Афганистане, после передачи ПЗРК Stinger вооруженным формированиям афганских моджахедов.

Ну и, конечно же, Белый дом рассматривает также возможность предоставления Украине и другой военной техники в рамках очередного пакета помощи. В него могут войти новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы.

Думаю, что Белый дом пока сдерживает лишь то, что отправка Stinger и вертолетов может быть расценена РФ, как серьезная эскалация конфликта.

Поэтому многое будет зависеть и от переговоров в понедельник, и от позиции РФ на них.