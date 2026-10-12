Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, важно, чтобы украинская дипломатия искала пути деэскалации конфликта с Соединенными Штатами. Но понятно, что в ближайшие 3 недели со стороны администрации Трампа может быть много выходок. Все это происходит на фоне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.

Способна ли Украина обойтись без помощи США?

Как подчеркнул Пехньо, любой политический "организм" стремится победить на выборах и прийти к власти. Ради этой цели могут применяться различные средства. Именно поэтому Трамп неожиданно пошел на сделку с Путиным по поводу дизеля.

Также СМИ сообщали, что США угрожают прекратить предоставление разведданных и остановить программу PURL. Согласно ей, Украина закупает американское оружие и услуги за европейские деньги.

Трампа вполне обоснованно можно спросить: "Каким нужно быть идиотом, чтобы забрать у американских производителей оружия средства, которые поступают из-за океана?" Кто на это пойдет? Тем более что в среде республиканцев есть мощное оружейное лобби. Сомневаюсь, что программа PURL будет отменена,

– подчеркнул Пехньо.

Почему Трамп начал угрожать Украине: смотрите видео 24 Канала

Ситуация с разведывательными данными может быть неприятной. У США есть разветвленная сеть спутников, которая помогает наносить удары на большие расстояния по РФ и предоставляет данные о пусках ракет с территории России. Соединенные Штаты чрезвычайно важны в этом направлении. Однако Украине важно расширять сотрудничество с другими странами НАТО, в том числе с Великобританией и Францией.

Не хочу сказать, что у нас будет какая-то катастрофическая и драматическая ситуация. На пятом году войны мы значительно меньше зависим от США, чем раньше. Многие наши компоненты, элементы вооружения, разведывательные возможности уже построены на связях, которые обходят Соединенные Штаты,

– отметил Пехньо.

Добавим, что издание FT сообщило, что США угрожают прекратить обмен разведданными и заблокировать программу PURL. Дональд Трамп требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он публично заявляет, что цены на дизельное топливо выросли именно из-за украинских атак на РФ.