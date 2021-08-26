Что известно об учениях США
Тренировки проходили возле Гавайских островов. К ним привлекли водный транспорт и авиацию.
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Военные осуществляли скоординированные, многоплатформенные морские удары большой дальности по выведенному из эксплуатации фрегату с управляемыми ракетами,
– говорится в сообщении.
После этого во фрегат запустили торпеду. Вследствие этого он раскололся на 2 части и утонул.
Смотрите видео с учений США в Тихом океане:
Что известно об Oliver Hazard PerryФрегаты такого типа строили с 1970-х годов. Они до сих пор находятся на вооружении в Турции, Австралии, Египте и Польше. При этом Ingraham является последним из произведенных в серии. Его вывели из состава американского флота в 2015 году.
Источник: Википедия