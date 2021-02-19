В США выросло число погибших из-за непогоды
В США уже несколько дней свирепствует непогода, худшая ситуация на юге страны. Сильные морозы и ледяные дожди привели к гибели 36 человек.
Источник:CBS News
Больше всего людей погибли в Техасе – по меньшей мере 20.
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Что известно о погибших
► Больше всего смертей связаны с дорожно-транспортными происшествиями из-за гололеда на дорогах.
► Второй по распространенности причиной смерти стало отравление угарным газом. Все потому, что люди использовали транспортные средства или генераторы, чтобы согреться при низких температурах, ведь электричества не было.
► Еще несколько человек погибли, когда под ними проломился лед.
Какова ситуация в США
- Из-за непогоды в Техасе миллионы людей остались без электроэнергии и питьевой воды. Местные чиновники советуют людям кипятить воду перед ее потреблением.
- Во многих городах США фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия.
- В домах жителей Техаса образуются сосульки, а вода в кранах просто замерзает.
Непогода в Техасе / Фото Getty Images, социальные сети
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