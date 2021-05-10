В Министерстве иностранных дел Польши заявили о том, что США еще больше заинтересовалась "Инициативой Триморья". Более того, после выборов эти изменения стали более заметны.

Вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что в настоящее время США еще больше заинтересовались пространством между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Об этом он сказал во время онлайн-конференции "Фонд Триморья для цифрового развития".

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Он подчеркнул, что смена хозяина Белого дома никак не повлияла на отношения с "Триморьем".

"На самом деле, если что-то и изменилось, то только к лучшему. В последние месяцы и недели мы заметили, что интерес к "Инициативе" со стороны американской администрации очень большой – даже больше, чем раньше", – подчеркнул заместитель главы польской дипломатии.

Он также подчеркнул, что выглядит так, что в США "Триморье" рассматривают как инициативу, которая объединяет обе стороны.

Что такое "Инициатива Трех морей"? "Инициатива Трех морей", или же "Триморье" – это политическое объединение 12 стран. Инициатором создания были Польша и Хорватия. Она направлена на создание регионального диалога по различным вопросам, которые касаются стран-членов.



Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году. На него приглашали и Украину, но на запрос никак не ответили. Так, Украина не стала одной из стран-основательниц.

Возможность для бизнеса

Яблонский также добавил, что это и возможность для бизнеса. По оценкам Международного валютного фонда, к 2030 году нужно инвестировать в инфраструктуру их региона 600 миллиардов евро, чтобы догнать более развитую транспортную сеть Запада.

"Эти деньги означают большие инвестиции в последующие годы, что, конечно, создает возможности для американцев", – подчеркнул он.

Интерес Японии

Заместитель министра иностранных дел также обратил внимание на интерес Японии к "Инициативе Трех морей". В частности относительно энергетического и цифрового сектора. Он считает, что в этих сферах есть возможность сотрудничества.