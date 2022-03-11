Президент США Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России – Байден подпишет указ.

Внимание Белый дом запретит новые инвестиции в какие-либо отрасли экономики России

Под запретом на экспорт драгоценные часы, роскошные транспортные средства, брендовая одежда, высококачественный алкоголь, ювелирные изделия и другие товары, которые часто покупает российская элита.

По данным Джо Байдена, сумма экспорта товаров, на которые действуют сегодняшние ограничения на предметы роскоши, составляет почти 550 миллионов долларов в год.

Элиты, поддерживающие режим Путина, больше не должны пожинать достижения этой системы и тратить ресурсы русского народа. Белый дом запретит новые инвестиции в какие-либо отрасли экономики России,

– говорится в сообщении Белого дома.

Также Джо Байден предупредил, что России придется заплатить очень высокую цену, если она применит химическое оружие в Украине.

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