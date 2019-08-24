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      США пытаются убедить Украину не продавать "Мотор Сич" китайцам

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      Самолет компании "Мотор Сич"
      Самолет компании "Мотор Сич" / vcrti.com.ua

      В Украину должен отправиться советник президента США Джон Болтон, чтобы убедить государство не продавать компанию "Мотор Сич" китайским инвесторам. На самом же предприятии сообщили, что сделку по продаже уже заключили.

      В Вашингтоне считают, что эта сделка даст Китаю важные оборонные технологии, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации.

      Интересно: В "Мотор Сич" отреагировали на обвинения СБУ о финансировании боевиков

      Болтон запланировал на следующей неделе встречу с руководством "Мотор Сич". Чиновник попытается уговорить украинскую компанию не продавать более 50% акций китайскому холдингу Skyrizon и Xinwei Group.

      Украинская компания "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания экспортирует двигатели в 100 стран мира. Предприятию принадлежат несколько крупных заводов, авиакомпания "Мотор Сич" и ТРК "Алекс". Доходы компании в 2018 году составили 1 миллиард 856,81 миллиона гривен.

      Почему Китай хочет купить "Мотор Сич"?

      Компанию покупают, потому что авиационные двигатели – наиболее уязвимое место китайской оборонной промышленности, уверены эксперты. В США же считают, что усиление Китая – вопрос национальной безопасности. Именно поэтому Болтон попытается сорвать сделку.

      В "Мотор Сич" заявили, что соглашение с китайцами уже заключили. Теперь решение должен принять Антимонопольный комитет Украины, сообщает "Громадське"

      В китайском холдинге сообщили, что еще рано говорить наверняка о покупке компании. Американская сторона тоже воздержалась от комментариев относительно возможной встречи с украинцами.

      Ранее Китай принял решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп назвал такое решение Китая политически мотивированным и пообещал ответить дополнительными пошлинами. Все это происходит в рамках торговой войны Китая и США.

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      Теги: Дональд Трамп авиация АМКУ Бизнес Новости Украины Торговля Новости США Китай
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