Быстро, точно и результативно: ССО зачистили вражеские позиции в Донецкой области

Операторы Сил Специальных Операций зачистили позиции армии агрессора в Донецкой области. В результате действий ССО было уничтожено нескольких оккупантов.

Как операторы ССО зачистили вражеские позиции?

Днем 12 ноября в ССО сообщили, что операторы 8 полка зачистили позиции противника в Донецкой области.

Воины работали скрыто, быстро и точно. В результате специальных действий группа ССО уничтожила 3 противников и захватила радиостанции и личные документы.

"Никаких случайных действий – только слаженная работа, холодная концентрация и четкий результат", – указали там.

