Швидко, точно і результативно: ССО зачистили ворожі позиції на Донеччині
- Оператори ССО зачистили ворожі позиції на Донеччині.
- Група ССО знищила декількох противників, захопила радіостанції та особисті документи.
Оператори Сил Спеціальних Операцій зачистили позиції армії агресора на Донеччині. Внаслідок дій ССО було знищено декількох окупантів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.
Як оператори ССО зачистили ворожі позиції?
Вдень 12 листопада в ССО повідомили, що оператори 8 полку зачистили позиції противника на Донеччині.
Воїни працювали приховано, швидко й точно. Внаслідок спеціальних дій група ССО знищила 3 противників і захопила радіостанції та особисті документи.
"Жодних випадкових дій – лише злагоджена робота, холодна концентрація і чіткий результат", – вказали там.
Оператори ССО зачистили ворожі позиції: дивіться відео
Втрати росіян: останні новини
Росіяни намагалися прорватися в Костянтинівку та околиці та стягнули чимало особового складу. Українські бійці засікли рух ворожих груп та зустріли їх гаряче. Втрати особового складу серед армії ворога значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Ворожа техніка теж була пошкоджена.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 162 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів.
До слова, днями Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини.