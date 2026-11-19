В то же время ситуация в энергетике меняется. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Как будут отключать свет?

В пятницу, 20 ноября, в некоторых регионах Украины будут введены ограничения на электроснабжение:

для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 0,5 до 3 очередей).

Причиной введения вынужденных ограничений остаются последствия предыдущих ударов российских войск по энергетической инфраструктуре. В компании подчеркнули, что специалисты круглосуточно ремонтируют поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Точные графики по конкретным адресам формируют местные операторы системы распределения. Гражданам рекомендуют проверять очереди и актуальное расписание на официальных веб-ресурсах облэнерго в своих областях.

Утром 19 ноября Россия вновь нанесла удар по украинской энергетике. Оккупанты повредили высоковольтную воздушную линию. Из-за этого в Запорожской области без электроснабжения остались 7,5 тысяч семей.