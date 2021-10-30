Каждый желающий в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, сможет привиться. На стадионе буду дежурить несколько мобильных бригад медиков, так планируют избежать очередей и других неудобств.

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Вакцины сертифицированы, их подлинность, качество и условия хранения гарантирует Министерство здравоохранения Украины. Опытный профессиональный медицинский персонал, определенный Минздравом, обеспечит быстрый и безопасный процесс вакцинации для каждого гражданина Украины, который посетит пункт НСК "Олимпийский",

– отметили в пресс-службе "бело-синих".

На сайте ФК "Динамо" проинформировали, что пункт в зале "Олимпийский двор" (вход на территорию стадиона через "Запад-1", "Север-1,2") будет работать:

31 октября – с 10:00 до 17:00;

1 ноября – с 11:00 до 19:00.

В заключение киевляне призвали футбольных болельщиков ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и вакцинироваться от вируса.

Обратите внимание! Для всех желающих прививки от COVID-19 бесплатны.

Вакцинация в Украине: коротко