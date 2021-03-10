Скандал со стадионом имени Шухевича: польский город Замость разорвал партнерство с Тернополем
В Тернополе стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. После этого мэрия польского города Замость заявила о разрыве партнерских отношений с украинским городом.
Источник:сайт города Замость
Власть польского города Замость не восприняла новое название стадиона в Тернополе.
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Реакция Польши на переименование стадиона
С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали стадион именем Шухевича – руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-1944 годах,
– написали на сайте городской власти.
Там также добавили, что "убийства происходили на Волыни, Тернопольщине, Галиции и в современной Ивано-Франковской области".
Поэтому городские власти Замостья прекратили сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостья", на который Польша планировала выделить почти 70 тысяч евро.
Заявление власти города Замость о переименовании стадиона / Сайт Замостья
Скандал с изменением названия стадиона в Тернополе: основное
- Тернопольскому городскому стадиону присвоили имя Романа Шухевича.
- После этого посол Израиля в Украине Джоэль Лион выступил с требованием немедленно отменить такое решение.
- Однако в Министерстве иностранных дел ответили на упреки посла. Мол, дискуссии по этому должны вести историки, а дипломаты должны работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.
- А инициатор такого названия стадиона мэр Тернополя Сергей Надал напомнил послу Израиля, как семья Шухевичей спасла еврейскую девочку
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