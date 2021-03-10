В Тернополе стадион назвали в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. После этого мэрия польского города Замость заявила о разрыве партнерских отношений с украинским городом.

Власть польского города Замость не восприняла новое название стадиона в Тернополе.

Читайте также В Тернополе назвали стадион в честь Шухевича

Реакция Польши на переименование стадиона

С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали стадион именем Шухевича – руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-1944 годах,

– написали на сайте городской власти.

Там также добавили, что "убийства происходили на Волыни, Тернопольщине, Галиции и в современной Ивано-Франковской области".

Поэтому городские власти Замостья прекратили сотрудничество с Тернополем по ряду проектов. В частности, останавливают финансирование проекта "Общая история Тернополя и Замостья", на который Польша планировала выделить почти 70 тысяч евро.



Заявление власти города Замость о переименовании стадиона / Сайт Замостья

Важно! Роман Шухевич лично не участвовал в убийствах поляков. Кроме того, нет никаких документальных свидетельств, что он отдавал похожие приказы.

Скандал с изменением названия стадиона в Тернополе: основное