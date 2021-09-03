Макет главного корпуса будущего университета стал символом проекта. Его 16 июля собрали руководители Группы, университета, Министерства образования и науки Украины, а также областная и городская власть.

Университетский комплекс будет расположен в центре Мариуполя, позади площади Свободы. Сегодня это пустой участок площадью около 3,5 гектара. Уже в 2022 году здесь появится учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

Для этого вуз получил необходимые для начала работ разрешительные документы. Дизайн-проект учебного корпуса разработало нидерландское бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. Как стало известно редакции из собственных источников, стоимость строительства составляет 30 миллионов евро.

Что будет в университетском комплексе

В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тысяч кв. м разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали Метинвеста.

Также на этом участке появится 6-этажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч кв. м. В нем предусматриваются тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и лифт.

В университетском городке будет собственный спортивный комплекс и парк, сама же концепция сейчас находится на этапе разработки.

"Метинвест политехника" – грандиозный образовательный и инфраструктурный проект. Для Мариуполя – это привлечение в город талантливой молодежи, для страны – новое качество образования для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства. Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалавриата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", – сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что это очень мощный шаг бизнеса, который показывает, что сегодня страна должна следовать за передовыми технологиями шестого технологического уклада – именно в этом замысел развития этого университета.

"Это тот большой шаг государственно-частного партнерства, который показывает, что направление бизнеса сегодня по образованию, по науке, по наполнению всех тех позитивных процессов и явлений, которые должны происходить в Украине, с опытными квалифицированными кадрами. Меня радует, что именно на Донбассе, в кооперации с другими заведениями при поддержке такого мощного инвестора, как Метинвест, происходит это историческое событие", – сказал Шкарлет.

Для преподавания в вузе приглашают ученых и практиков из Германии, Польши, Португалии, а также украинских педагогов из других вузов и специалистов с Метинвеста.

"Метинвест Политехника" создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского. Также студенты смогут учиться в КПИ, а студенты КПИ получат возможность проходить практику на предприятиях Метинвеста, чтобы максимально соответствовать современным требованиям бизнеса. Стажировка на производстве для преподавателей КПИ поможет им лучше разбираться в современных технологиях.