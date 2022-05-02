Именно тогда состоялась ее первая "операция на человеке" – она спасла раненого. Раньше приходилось лечить только кошек, собак или коров. С ней удалось поговорить корреспондентке 24 канала. Мощную историю спасения и жуткие подробности – читайте дальше.

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Первые звуки войны

"Таких ближних прилетов еще не было, ни одного. Это был первый, прилетевший очень близко. Который тогда шокировал, потому что свист и разрыв снарядов мы слышали впервые", – вспомнила женщина.



Ветеринар, которая спасла людей / Фото 24 канала

Потом по слухам она установила, что это, скорее всего, была мина. Разрыв был небольшой, но тогда всем было страшно.

Тогда казалось, что сыплется весь мир,

– рассказала Людмила.

Людей ранило прямо на ее глазах

Людмила с другом стояли на улице, должны были расходиться, но задержались. Именно тогда обстрел "накрыл" поляну возле жилых домов. Двое мужчин сильно пострадали.

"Мы сюда прибежали, здесь было два человека. Один лежал где-то ближе к дороге. Второй – поблизости", – сказала женщина.

Тогда они и побежали на помощь. У одного, по симптомам, был перелом позвоночника или черепно-мозговая травма. У другого – пробитый живот.

Поэтому пока ехала скорая, женщина отправила знакомого принести чемоданчик для операций животных. Сама в то время держала пальцами сосуд. Потом его "залатала" и передала скорой.

Кровь просто брызгала. Пережала просто рукой, сжала его вместе с кожей. Дальше дождалась друга. А потом дело техники. Зашила – и все. Рана была открыта,

– рассказала ветеринар.

Что сейчас со спасенными парнями

К счастью, как уже потом узнала Людмила, оба были живы, хотя в тяжелом состоянии. Она тогда и успокоилась, поскольку долго переживала, потому что людей "латать" – совсем по-другому, чем животных. Однако уверена, что каждый бы на ее месте помог.

"Честно говоря, лица я не помню. Я четко знаю, как выглядит кишечник этого человека, я этого никогда не забуду. Но какого цвета глаза, я не скажу", – с улыбкой рассказала она.



Людмила Ермохина / Фото 24 канала