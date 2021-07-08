Активист называет их организаторами нападения на него. Стерненко заявил, что доказательств более чем достаточно.

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"Именно эти двое чертей давали указания исполнителям на меня напасть. Они их привозили к месту нападения, а затем должны были их забирать оттуда", – написал активист.

Они (Посувайло и Подобедов – 24 канал) – не подозреваемые. Они – свидетели обвинения,

– заявил Стерненко.

Он добавил, что ему "не хватает цензурных слов", чтобы объяснить, какой это ужас. "Мало того что судят за то, что выжил. Так еще и убийц тянут свидетелями против меня. А потом попросят мне лет 15 тюрьмы", – отметил активист.

Сергей считает, что больший цинизм сложно представить. Он пошутил, о том, что стоило бы еще привести заказчика нападения, чтобы рассказал, как тот "самозащитой испортил его планы, из-за чего он потерял выделенные на нападение деньги".

Обратите внимание! 31 мая апелляционный суд Одессы признал Стерненко виновным по 2 статьям: о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Именно по последней суд вынес наказание – 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно.

Что известно о нападениях на Стерненко

Активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году.

еще в 2018 году. Во время первого нападения неизвестные избили его битами . Тогда правоохранители не нашли виновных.

. Тогда правоохранители не нашли виновных. Впоследствии состоялось второе нападение: в Стерненко выстрелили из пистолета. К счастью, пуля была резиновой, Стерненко остался жив.

К счастью, пуля была резиновой, Стерненко остался жив. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из злоумышленников ножом. Поэтому полиция предоставила охрану нападающим, а не самому активисту.