Зеленский сказал, кто будет руководить СБУ вместо Малюка

Владимир Зеленский сообщил 5 января, что Василий Малюк уходит с должности главы СБУ. В то же время можно предположить, что временно исполняющим обязанности станет Евгений Хмара.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кто мог бы возглавить СБУ?

После увольнения Василия Малюка президент Владимир Зеленский встретился с главой Центра специальных операций "А" Евгением Хмарой. Можно предположить, что он станет временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Глава государства отметил, что провел встречу с Евгением Хмарой и поблагодарил его и всех украинских спецназовцев "чрезвычайно весомую боевую работу на протяжении всех лет полномасштабной войны". Зеленский подчеркнул, что боевой опыт подразделений спецназначения и ЦСО "А" СБУ планируют масштабировать. Обсудили сегодня с Евгением также другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим, – написал Зеленский.