Зеленський сказав, хто буде керувати СБУ замість Малюка

У понеділок, 5 січня, стало відомо, що Василь Малюк йде з посади голови СБУ. Водночас можна припустити, що тимчасово виконуючим обов'язки стане Євген Хмара.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також "Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани

Хто міг би очолити СБУ?

Після звільнення Василя Малюка президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгеном Хмарою. Можна припустити, що він стане тимчасово виконуючим обов'язки глави СБУ.

Глава держави подякував Євгену Хмарі та всім українським спецпризначенцям за "надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни".

Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати.

Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо,

– написав Зеленський.

Що відомо про звільнення Малюка?