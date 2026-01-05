Зеленський сказав, хто буде керувати СБУ замість Малюка
- Василь Малюк йде з посади голови СБУ, тимчасово його обов'язки, ймовірно, виконуватиме Євген Хмара.
- Зеленський подякував Хмарі та спецпризначенцям за їхню роботу, підкресливши важливість бойового досвіду для майбутнього розвитку СБУ.
У понеділок, 5 січня, стало відомо, що Василь Малюк йде з посади голови СБУ. Водночас можна припустити, що тимчасово виконуючим обов'язки стане Євген Хмара.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також "Залишаюся в системі СБУ": Малюк прокоментував відставку та розповів про подальші плани
Хто міг би очолити СБУ?
Після звільнення Василя Малюка президент Володимир Зеленський зустрівся із очільником Центру спеціальних операцій "А" Євгеном Хмарою. Можна припустити, що він стане тимчасово виконуючим обов'язки глави СБУ.
Глава держави подякував Євгену Хмарі та всім українським спецпризначенцям за "надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни".
Зеленський наголосив, що бойовий досвід підрозділів спецпризначення та ЦСО "А" СБУ планують масштабувати.
Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо,
– написав Зеленський.
Що відомо про звільнення Малюка?
5 січня Володимир Зеленський висловив подяку ексочільнику СБУ Василю Малюку за виконану бойову роботу та запропонував і надалі зосередитися саме на цьому напрямі.
Згодом Малюк повідомив, що йде з посади голови Служби безпеки, але залишається в системі СБУ "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".
Раніше "Українська правда" повідомляла, що Малюк спершу нібито не погодився писати заяву про відставку, однак згодом подав її на вимогу президента Зеленського.