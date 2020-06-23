Радиоактивно загрязненный лес в Чернобыльской зоне активно вырубается и развозится по всей Украине под видом безопасной древесины, при этом экоактивисты игнорируют проблему и не бьют тревогу.

"Крышевать" схему могут на уровне руководства зоны отчуждения. Об этом говорится в расследовании программы "Гроші".

"Чтобы увидеть эти вырубки, не нужно даже заезжать "за колючку". Открыв карту на компьютере, видим шокирующие масштабы собственными глазами. Заповедные леса представляют собой сплошные вырезки. Вот просто в нескольких сотнях метров от пропускного пункта Дитятки – горы леса, опилок и уже готового к отправке по всей стране материала. Василий (владелец пилорамы в поселке Иванков Киевской области. – Ред.), который не побоялся прямо признаться в переработке такого леса, говорит, что за всем стоят влиятельные люди", – рассказал корреспондент.

С высокой долей вероятности зарабатывать на вывозе радиоактивного леса из-под Чернобыля могут чиновники, которые должны следить, чтобы этого не происходило – предполагают авторы расследования. В подтверждение своих подозрений предлагают обратить внимание на имущество чиновников, которое никак не могло бы быть приобретено за скромные зарплаты.

"Те, кто имеет доступ к ключам от зоны, обрастают просто бешеными состояниеми. Только посмотрите на вип-недвижимость экс-руководительницы зоны отчуждения Екатерины Павловой. Это элитный дом в центре столицы, в котором уже экс-исполняющая обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения имеет сразу три квартиры – 162, 144 и 269 квадратов. Все это имущество приобретено с 2015 по 2019 год. Ориентировочная стоимость только жилья – 500 тысяч долларов. Какими талантами удалось заработать на такое имущество со скромными декларируемыми доходами семьи в 300 тысяч гривен в год? Из-за скандала и создания системы "смотрящих в зоне" удержаться в кресле руководительницы зоны отчуждения она не смогла – уволили, когда зона пылала, как спички", – утверждает корреспондент программы журналистских расследований.

Он подчеркнул: радиоактивный лес развозится по всей Украине и используется для изготовления буквально всего: мебели, окон, дверей, наполнителей для кошачьих лотков и тому подобное. Все эти предметы из радиоактивной древесины вредят здоровью человека. Однако наибольший вред приносит отопление дома дровами, привезенными из зоны отчуждения.