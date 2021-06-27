Известно по меньшей мере о 25 задержанных. Гей-парад проходил на улице Истикляль, в центре столицы Турции.
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В Стамбуле полиция разогнала ЛГБТ-парад
Активисты устроили парад, несмотря на официальный запрет властей. 26 июня участники пытались пройти шествием, но правоохранители блокировали улицы.
Впоследствии правоохранители начали массовые задержания людей. Они толкали и тянули участников, а затем применили слезоточивый газ.
СМИ сообщают о задержании 25 активистов. Среди них – известный фотокорреспондент информационного агентства AFP, который освещал событие. Международная организация "Репортеры без границ" призвала турецкие власти немедленно его освободить.
ЛГБТ-парады в Турции запрещены с 2015 года
Мероприятие в поддержку прав ЛГБТ+ в Турции впервые состоялось в 2014 году. Тогда в центре Стамбула собралось 100 тысяч человек. После этого его ежегодно запрещают проводить, а полиция устраивает жестокие разгоны участников.
Запрет власти объясняют тем, что такие меры угрожают безопасности населения. В 2021 году проведение парада запретили из-за COVID-19. За день до этого, 25 июня, было установлено баррикады, чтобы заблокировать шествие.
В Стамбуле задержали участников гей-парада / Фото Associated Press