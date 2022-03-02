Киевлян призвали быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных лицах.
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Полицейские ежедневно проверяют на станциях киевского метро, которое сейчас работает как бомбоубежище.
Видео с российскими диверсантами:
Полный текст сообщения:
Киевляне, будьте бдительны! На станции метро обнаружили диверсантов, один из которых прятал в детской игрушке боеприпасы
В настоящее время станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности.
Полиция призывает: в случае обнаружения подозрительных лиц соблюдать меры личной безопасности и немедленно сообщать правоохранителям.
Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации.
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