Станция метро "Осокорки" превратилась в арт-объект: впечатляющие фото

В Киеве на станции метро появилась картинная галерея. На столичных "Осокорках" потолки станции заполонили муралы.

Накануне ночью там представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".

Стены станции украсили 8 муралов иностранных художников, в частности из Швейцарии, Бразилии, Соединенных Штатов и Бельгии. На картинах воссозданы истории, связанные с Украиной.

В частности, это образы животных из Красной книги, школьный учитель из города Гадяч, который прошел войну на Донбассе, разрушенная Авдеевка, образ крымскотатарской женщины в традиционной одежде, а также портрет Богдана Ступки. Все 8 картин являются целостной историей нашей страны.



Станция метро Осокорки превратилась в арт-объект/фото "Укринформ"



Стены станции украсили 8 муралов/фото "Укринформ"



Муралы рисовали иностранные художники/фото "Укринформ"



Мурал Богдан Ступка/фото "Укринформ"



Слева мурал, из-за которого недавно произошел скандал/фото "Укринформ"

Напомним, в Киеве со скандалом завершили мурал на станции "Осокорки", который рисовали неделю. Пассажиры обратились в полицию, считая, что вандалы испортили еще не законченную фреску.