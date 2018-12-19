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      Станция метро "Осокорки" превратилась в арт-объект: впечатляющие фото

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      Муралы на Осокорках
      Муралы на Осокорках / kiev.informator.ua

      В Киеве на станции метро появилась картинная галерея. На столичных "Осокорках" потолки станции заполонили муралы.

      Накануне ночью там представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".

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      Стены станции украсили 8 муралов иностранных художников, в частности из Швейцарии, Бразилии, Соединенных Штатов и Бельгии. На картинах воссозданы истории, связанные с Украиной.

      В частности, это образы животных из Красной книги, школьный учитель из города Гадяч, который прошел войну на Донбассе, разрушенная Авдеевка, образ крымскотатарской женщины в традиционной одежде, а также портрет Богдана Ступки. Все 8 картин являются целостной историей нашей страны.

      мурали осокорки
      Станция метро Осокорки превратилась в арт-объект/фото "Укринформ"

      мурали осокорки
      Стены станции украсили 8 муралов/фото "Укринформ"

      мурали осокорки
      Муралы рисовали иностранные художники/фото "Укринформ"

      мурали осокорки
      Мурал Богдан Ступка/фото "Укринформ"

      мурали осокорки
      Слева мурал, из-за которого недавно произошел скандал/фото "Укринформ"

      Напомним, в Киеве со скандалом завершили мурал на станции "Осокорки", который рисовали неделю. Пассажиры обратились в полицию, считая, что вандалы испортили еще не законченную фреску.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости культуры Исскусство метро
      Источник: 24 канал
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