Детские комнаты организовали гуманитарная миссия "Пролиска" и Фонд "Профессиональное развитие Харькова". В организации отметили, что в настоящее время станции метро выполняют функции не только укрытия от ежедневных обстрелов города, но и фактически место где живет много харьковчан с детьми, которые остались без домов.

Читайте также: С начала войны Укрзализныця эвакуировала около 250 тысяч детей

Очень важно в это непростое время оказывать поддержку находящимся в стрессе детям. Благодаря переданным наборам на станциях метрополитена будут оборудованы детские уголки, где маленькие харьковчане смогут играть и заниматься творчеством.

– говорится в сообщении волонтеров.

Эта инициатива является частью проекта "Безопасный маршрут для детей", который Фонд "Профессиональное развитие Харькова" воплощает в сотрудничестве с UNICEF Ukraine.

Координатор проекта Марина Ладыженская добавила, что на станциях метро сейчас суммарно находятся более 1200 детей до 15 лет, что еще больше подчеркивает актуальность такой инициативы.

Поддержать гуманитарную миссию "Пролиска" можно по ссылке