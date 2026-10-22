23 октября в Киеве частично откроют станцию метро "Черниговская"

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Как будет работать станция метро "Черниговская"?

Вестибюль № 1 станции метро "Черниговская" будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27. Возобновление его работы запланировано на пятницу, 23 октября.

В то же время вестибюль № 2, ведущий в направлении станции "Лесная", пока не будет обслуживать пассажиров. Об изменениях в его работе сообщат дополнительно.

Напомним, в Киеве утром 22 октября образовались масштабные пробки из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту после ночной российской атаки. Движение на "зеленой" ветке метро ограничили: поезда курсируют только на двух участках – между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Из-за этого интервалы движения существенно увеличились, а пассажиры столкнулись с трудностями при передвижении по городу.

Сообщение через Днепр приостановили, из-за чего на левом берегу образовались большие очереди на остановках общественного транспорта. В частности, значительное скопление пассажиров наблюдалось на Харьковском массиве, а выезд на правый берег затруднили пробки.

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Чтобы уменьшить пассажиропоток, столичные власти увеличили количество автобусов на маршрутах № 22 и № 91. На маршруте № 22 теперь работают 12 автобусов вместо 10, пять из них курсируют по сокращенной схеме от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

В то же время проезд по Южному мосту в направлении с правого на левый берег остается временно закрытым.