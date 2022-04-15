Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак об эмбарго танковой нефти

По его словам, ОП на постоянной связи с союзниками. Несмотря на то, что есть сложные дискуссии, заметен положительный фидбек, в том числе и по эмбарго нефти.

Как я уже писал, обсуждение эмбарго в ЕС после второго тура французских выборов, которые состоятся 24 апреля. Эту информацию озвучили NYT. Украина также подготовит собственные предложения для союзников,

– написал Ермак.

Он также рассказал, что американские СМИ уже раскрыли определенные детали, что один из вариантов – это эмбарго, разделяющее трубопроводную и танкерную нефть.

Ермак подчеркнул, что сейчас Украина становится все ближе к цели экономически сокрушить Россию, и забрать у Кремля ресурсы для продолжения войны.

В Кремле понимают, что проигрывают войну – Ермак