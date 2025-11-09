В 80 лет умерла старейшая мать Украины из Чернигова в 80 лет

Самая старая мать Украины Валентина Подвербная, которая родила дочь в 65 лет, умерла в Чернигове. Девочка уже несколько лет живет отдельно от женщины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова общественного деятеля Оксаны Туник-Фриз в комментарии ТСН.

Почему умерла самая старая мать Украины?

Валентина Подвербная – старейшая мать в Украине умерла на 81-м году жизни. Жизнь женщины остановилась по естественным причинам.

Смерть подтверждена. Причиной стали возраст и болезни. Занимаемся организацией захоронения,

– рассказала Оксана Туник-Фриз.

Напомним, Валентина Подвербная забеременела в 65 лет с помощью искусственного оплодотворения и успешно родила ребенка, которого назвали Анна-Мария. Однако счастливо жить семья не смогла – когда девочка выросла, она рассказала о физических и моральных издевательствах со стороны матери и просила о помощи.

Анна-Мария также не получала от матери надлежащего лечения глаз, хотя она нуждалась в операции из-за косоглазия.

Только когда ситуация стала скандальной, а девочку через суд передали опекуну – знакомой семьи Елене Ятченко, ребенок смог жить нормальной жизнью.

На Валентину Подвербную тогда составили административный протокол за невыполнение обязанностей и совершение домашнего насилия над ребенком.

Что еще известно о скандале со старейшей матерью Украины?