В 80 лет умерла старейшая мать Украины из Чернигова в 80 лет
- Самая старая мать Украины, Валентина Подвербная, которая родила в 65 лет, умерла на 81-м году жизни
- Ее дочь, Анна-Мария, после скандала перешла под опеку из-за издевательств со стороны матери и недостатка надлежащего лечения.
Самая старая мать Украины Валентина Подвербная, которая родила дочь в 65 лет, умерла в Чернигове. Девочка уже несколько лет живет отдельно от женщины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова общественного деятеля Оксаны Туник-Фриз в комментарии ТСН.
Почему умерла самая старая мать Украины?
Валентина Подвербная – старейшая мать в Украине умерла на 81-м году жизни. Жизнь женщины остановилась по естественным причинам.
Смерть подтверждена. Причиной стали возраст и болезни. Занимаемся организацией захоронения,
– рассказала Оксана Туник-Фриз.
Напомним, Валентина Подвербная забеременела в 65 лет с помощью искусственного оплодотворения и успешно родила ребенка, которого назвали Анна-Мария. Однако счастливо жить семья не смогла – когда девочка выросла, она рассказала о физических и моральных издевательствах со стороны матери и просила о помощи.
Анна-Мария также не получала от матери надлежащего лечения глаз, хотя она нуждалась в операции из-за косоглазия.
Только когда ситуация стала скандальной, а девочку через суд передали опекуну – знакомой семьи Елене Ятченко, ребенок смог жить нормальной жизнью.
На Валентину Подвербную тогда составили административный протокол за невыполнение обязанностей и совершение домашнего насилия над ребенком.
Что еще известно о скандале со старейшей матерью Украины?
В конце мая 2025 года суд разрешил отобрать девочку у ее 80-летней мамы Валентины Подвербной и передать ее под опеку Елене Ятченко. За время пребывания в новой семье Анна-Мария стала чувствовать себя лучше физически и морально. Девочка быстро похудела и начала учиться, наладила здоровье, нашла друзей и увлеклась музыкой.
Опекун девочки Елена Ятченко еще до скандала видела, как Аня жила в непростых условиях и часто попрошайничала с матерью. Долгое время женщина помогала семье, однако после неудачных разговоров Елена уже обратилась в полицию.
Недавно Валентина Подвербная рассказывала, что ее жизнь также налаживается. Женщина начала делать ремонт, но не для того, чтобы вернуть дочь – от этой идеи она на тот момент уже отказалась.