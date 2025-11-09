У 80 років померла Валентина Підвербна – найстаріша мати України, у якої відібрали доньку
- Найстаріша мати України, Валентина Підвербна, яка народила в 65 років, померла на 81-му році життя
- Її донька, Анна-Марія, після скандалу перейшла під опіку через знущання з боку матері та нестачу належного лікування.
Найстаріша мати України Валентина Підвербна, яка народила доньку в 65 років, померла у Чернігові. Дівчинка вже кілька років живе окремо від жінки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова громадської діячки Оксани Тунік-Фриз у коментарі ТСН.
Чому померла найстаріша мати України?
Валентина Підвербна – найстарша мати в Україні померла на 81-му році життя. Життя жінки зупинилося через природні причини.
Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання,
– розповіла Оксана Тунік-Фриз.
Нагадаємо, Валентина Підвербна завагітніла в 65 років за допомогою штучного запліднення й успішно народила дитину, яку назвали Анна-Марія. Однак щасливо жити сім'я не змогла – коли дівчинка виросла, вона розповіла про фізичні й моральні знущання з боку матері та прохала про допомогу.
Анна-Марія також не отримувала від матері належного лікування очей, хоча вона потребувала операції через косоокість.
Лише коли ситуація стала скандальною, а дівчинку через суд передали опікунці – знайомій родини Олені Ятченко, дитина змогла жити нормальне життя.
На Валентину Підвербну тоді склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків та вчинення домашнього насильства над дитиною.
Що ще відомо про скандал з найстаршою матір'ю України?
Наприкінці травня 2025 року суд дозволив відібрати дівчинку у її 80-річної мами Валентини Підвербної та передати її під опіку Олені Ятченко. За час перебування в новій сім'ї Анна-Марія стала почуватися краще фізично й морально. Дівчинка швидко схудла та почала вчитися, налагодила здоров'я, знайшла друзів та захопилася музикою.
Опікунка дівчинки Олена Ятченко ще до скандалу бачила, як Аня жила в непростих умовах і часто жебракувала з матір'ю. Тривалий час жінка допомагала родині, однак після невдалих розмов пані Олена вже звернулася до поліції.
Нещодавно Валентина Підвербна розповідала, що її життя також налагоджується. Жінка почала робити ремонт, але не для того, щоб повернути доньку – від цієї ідеї вона на той момент уже відмовилася.