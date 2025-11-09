Укр Рус
9 листопада, 23:02
У 80 років померла Валентина Підвербна – найстаріша мати України, у якої відібрали доньку

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Найстаріша мати України, Валентина Підвербна, яка народила в 65 років, померла на 81-му році життя
  • Її донька, Анна-Марія, після скандалу перейшла під опіку через знущання з боку матері та нестачу належного лікування.

Найстаріша мати України Валентина Підвербна, яка народила доньку в 65 років, померла у Чернігові. Дівчинка вже кілька років живе окремо від жінки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова громадської діячки Оксани Тунік-Фриз у коментарі ТСН.

Чому померла найстаріша мати України?

Валентина Підвербна – найстарша мати в Україні померла на 81-му році життя. Життя жінки зупинилося через природні причини.

Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання, 
– розповіла Оксана Тунік-Фриз.

Нагадаємо, Валентина Підвербна завагітніла в 65 років за допомогою штучного запліднення й успішно народила дитину, яку назвали Анна-Марія. Однак щасливо жити сім'я не змогла – коли дівчинка виросла, вона розповіла про фізичні й моральні знущання з боку матері та прохала про допомогу. 

Анна-Марія також не отримувала від матері належного лікування очей, хоча вона потребувала операції через косоокість.

Лише коли ситуація стала скандальною, а дівчинку через суд передали опікунці – знайомій родини Олені Ятченко, дитина змогла жити нормальне життя.

На Валентину Підвербну тоді склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків та вчинення домашнього насильства над дитиною.

Що ще відомо про скандал з найстаршою матір'ю України?

  • Наприкінці травня 2025 року суд дозволив відібрати дівчинку у її 80-річної мами Валентини Підвербної та передати її під опіку Олені Ятченко. За час перебування в новій сім'ї Анна-Марія стала почуватися краще фізично й морально. Дівчинка швидко схудла та почала вчитися, налагодила здоров'я, знайшла друзів та захопилася музикою.

  • Опікунка дівчинки Олена Ятченко ще до скандалу бачила, як Аня жила в непростих умовах і часто жебракувала з матір'ю. Тривалий час жінка допомагала родині, однак після невдалих розмов пані Олена вже звернулася до поліції.

  • Нещодавно Валентина Підвербна розповідала, що її життя також налагоджується. Жінка почала робити ремонт, але не для того, щоб повернути доньку – від цієї ідеї вона на той момент уже відмовилася.