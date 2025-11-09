Про це пише 24 Канал з посиланням на слова громадської діячки Оксани Тунік-Фриз в коментарі ТСН.

Чому померла найстаріша мати України?

Валентина Підвербна – найстарша мати в Україні померла на 81-му році життя. Життя жінки зупинилося через природні причини.

Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання,

– розповіла Оксана Тунік-Фриз.

Нагадаємо, Валентина Підвербна завагітніла в 65 років за допомогою штучного запліднення й успішно народила дитину, яку назвали Анна-Марія. Однак щасливо жити сім'я не змогла – коли дівчинка виросла, вона розповіла про фізичні й моральні знущання з боку матері та прохала про допомогу.

Анна-Марія також не отримувала від матері належного лікування очей, хоча вона потребувала операції через косоокість.

Лише коли ситуація стала скандальною, а дівчинку через суд передали опікунці – знайомій родини Олені Ятченко, дитина змогла жити нормальне життя.

На Валентину Підвербну тоді склали адміністративний протокол за невиконання обов’язків та вчинення домашнього насильства над дитиною.

Що ще відомо про скандал з найстаршою матір'ю України?